Robutt, l'androide che simula i movimenti dei passeggeri seduti nell'automobile

Robutt è un androide creato con un preciso scopo: simulare i movimenti dei diversi passeggeri seduti nell’automobile. Lo usa Ford per collaudare il comfort dei sedili della nuova Fiesta e di altre auto.

Durante i test di sviluppo, infatti, gli ingegneri Ford hanno utilizzato i glutei meccanici di Robutt, abbinati a un metodo di mappatura della pressione, per monitorare con un modello perch pattern, il comfort e la resistenza all’usura dei materiali.

Robutt, durante i test di collaudo, si siede ben 25 mila volte sui sedili della nuova Fiesta, l’equivalente di dieci anni di guida in sole tre settimane. Si è trattato di un collaudo largamente positivo per Ford, ed è questo il motivo per cui Robutt sarà presto utilizzato anche per i collaudi degli altri modelli europei di Ford.

“Fin dal primo momento in cui saliamo a bordo di un’automobile, è il sedile a trasmetterci, immediatamente, l’impressione relativa al comfort e alla qualità”, ha dichiarato Svenja Froehlich, Durability Engineer, presso la sede europea di Ford a Colonia, in Germania. “In precedenza utilizzavamo dei cilindri pneumatici che si muovevano, semplicemente, dall’alto al basso. Grazie a Robutt, ora siamo in grado di ricreare con precisione, le reali movenze delle persone”.