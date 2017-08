Segway, tutti gli annunci di IFA 2017 per la mobilità personale

Segway partecipa alla fiera berlinese con tutta l'attuale line-up di prodotti insieme ad una serie di nuovi lanci e a un piccolo "circuito" in cui provare l'esperienza di guida dei dispositivi. La compagnia ha annunciato i nuovi Segway KickScooter ES1 ed ES2 di Ninebot, facenti parte della categoria dei veicoli per il trasporto personale. I due KickScooter sono leggeri e ripiegabili in un solo movimento e possono essere trasportati su mezzi pubblici e nel bagagliaio dell'auto.

Il senso è chiaro: con un peso di circa 11 chilogrammi l'utente può trasportarli e riporli in auto, raggiungere una destinazione intermedia e poi terminare il percorso con il KickScooter. Si rivolge soprattutto a chi abita in città trafficate e ha la necessità di parcheggiare l'auto in luoghi distanti dalle possibili destinazioni finali, offrendo a questo ipotetico utente tutto il necessario per terminare il percorso nel modo più agevole e "smart" possibile grazie anche all'app dedicata.

I KickScooter potranno infatti essere personalizzati attraverso il proprio smartphone in modo da "incontrare le esigenze e le preferenze di guida delle diverse tipologie di consumatori". La forcella frontale contiene un piccolo ammortizzatore per aumentare il confort di guida, con la possibilità di frenare in meno di quattro metri grazie al sistema "duale" di frenata (sia elettrico che meccanico). E c'è anche la possibilità di aggiungere una batteria per aumentare l'autonomia.





I modelli ES1 Standard e ES2 Sport si differenziano soprattutto per la capacità della batteria integrata e per la presenza di LED scenografici per la versione più avanzata: entrambi usano ruote da 8 pollici di diametro e una scocca in alluminio capace di resistere a 700kg di peso, mentre il modello ES1 ha una batteria da 250W (500W di picco) e il modello ES2 un'unità da 300W (700W di picco). Questa differenza incide sulla velocità massima e sulla durata della carica.

Ninebot KickScooter ES1 raggiunge infatti una velocità di 20 km/h e 25km di autonomia, ma può essere aggiornato con una batteria aggiuntiva che consente di arrivare a 25 km/h e 45 km di autonomia. Ninebot KickScooter ES2 arriva invece a 25 km/h e 25 km di autonomia, e anch'esso può essere aggiornato con un'unità aggiuntiva capace di far procedere il mezzo a 30 km/h e aumentare l'autonomia a 45 km.

I due KickScooter di Ninebot by Segway arriveranno anche in italia a partire dalla metà di ottobre 2017 e verranno distribuiti in esclusiva da Athena. Sono ancora ignoti i prezzi, che verranno annunciati in prossimità del lancio commerciale.

La compagnia ha annunciato anche i nuovi modelli Segway miniLITE e segway miniPLUS, che completano la famiglia mini che in precedenza si componeva del solo modello miniPRO. Segway miniLITE si rivolge a bambini e adolescenti, con numerose feature progettate per rendere la conduzione del mezzo più agevole per i più piccoli. Ad esempio, può rilevare la presenza dell'utente già partendo da 10 kg, laddove gli altri modelli sono tarati per un minimo di 20 kg.

Il modello miniLITE può raggiungere la velocità massima di 16 km/h e ha un'autonomia di circa 18 km e può essere manovrato con precisione tramite la barra di controllo (che funge anche da maniglia) all'altezza delle ginocchia che viene posizionata più in basso rispetto agli altri modelli mini. È dotato di luci a LED personalizzabili ed è facilmente sollevabile e trasportabile e ha sensori di rilevazione del guidatore che impediscono in maniera più netta le cadute.

Infine troviamo Segway miniPLUS, il più alto in gamma della serie con un aumento dello spazio per i piedi degli utenti, dell'altezza del telaio da terra e del sistema di illuminazione in ambiente. Ha un'autonomia di 35 chilometri grazie alla batteria LG18650 da 329 Wh e dispone anche di un bagagliaio per il trasporto di oggetti. Dispone infine della modalità Follow Me attivabile da telecomando, in modo da seguire l'utente anche quando questo non è alla guida.

Il modello miniPLUS è autobilanciato, può raggiungere 20 km/h e ha LED integrati personalizzabili tramite app. Tutti gli hoverboard della serie mini possono monitorare, grazie allo smartphone, statistiche e prestazioni del veicolo, controllare la velocità, il chilometraggio e lo stato della batteria, con l'app che può anche consentire di connettere gli utenti presenti nelle vicinanze. Segway miniLITE e miniPLUS arriveranno entro la fine del 2017.