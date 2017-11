SpaceX, motore a razzo Merlin esplode durante un test di collaudo

Domenica 5 novembre, durante l'esecuzione di alcuni test, uno dei motori a razzo di SpaceX è esploso presso la sede dell'azienda a McGregor, Texas: il test doveva verificare l'idoneità di un motore Merlin scelto per essere utilizzato durante un lancio del Falcon9 per la fine del 2018.

Fortunatamente nessuno dei tecnici di SpaceX presenti in quel momento è stato ferito, "Stiamo conducendo un'indagine approfondita e completamente trasparente della causa principale del guasto", ha detto il portavoce di SpaceX John Taylor "Questo evento, non pregiudicherà le nostre aspettative per la pianificazione del prossimo lancio".

Nel corso di quest'anno l'azienda ha lanciato ben 16 missioni, raddoppiando quanto fatto nello scorso 2016: in SpaceX comunque guardano avanti, la società infatti ha due missioni Falcon 9 programmate nelle prossime settimane e spera di riuscire a lanciare il nuovo Falcon Heavy, versione aggiornata del Falcon 9, prima della fine di quest'anno.



Per quanto riguarda i test invece, per il momento, presso il sito di McGregor sono stati interrotti al fine di concludere le indagine sulla causa del problema ed iniziare anche le riparare del banco di prova sul quale il motore in questione è esploso: si prevede che il fermo durerà circa un paio di settimane.