Tecnologia Hyperloop ad oltre 320 km/h in 1,2 km: ecco il video

Nei pressi del quartier generale di SpaceX è stata organizzata in questi giorni la seconda Hyperloop Pod Competition, una competizione fra squadre che mostrano la loro tecnologia al fine di valutare la più efficace e la più veloce. Il team vincitore è, banalmente, quello che riesce a portare a termine il percorso nel minor tempo possibile: non è un'impresa semplice e quest'anno a contendersi il titolo sono stati 25 team, fra cui i tre vincitori si sono scontrati nella finalissima.

A vincere l'evento è stato il team WARR (si pronuncia Varr) della Technical University of Munich, che ha battuto i restanti due concorrenti con un pod Hyperloop piccolo, ma molto rapido, realizzato proprio per avere la meglio nella competizione. Con un peso di soli 80 chilogrammi e una potenza di circa 50kW per il suo motore elettrico non c'è stata grande battaglia. Lo stesso team aveva vinto la precedente edizione della competizione che si era tenuta lo scorso mese di gennaio.

Grande merito va però anche ai team che hanno occupato la seconda e la terza posizione. Sebbene battuti, anche Paradigm e Swissloop si sono migliorati raggiungendo velocità importanti e rompendo i loro record. Paradigm è un team formato da studenti di due università canadesi, e ha usato il "pusher" di SpaceX (un veicolo che spinge la capsula all'interno del condotto) insieme a tecnologie proprietarie per i cuscinetti d'aria e il controllo laterale in modo da mantenere la capsula il più possibile al centro e ridurre gli attriti. Ha raggiunto 101 chilometri orari.

Swissloop, infine, ha usato una tecnologia di "jet propulsion" che, per via di alcuni problemi di connessione con i sistemi di controllo, ha raggiunto la velocità di 40 chilometri orari. Elon Musk ha dichiarato, alla conclusione della manifestazione, che in futuro le prossime competizioni potrebbero vedere sistemi capaci di raggiungere e superare i 960 chilometri orari. Del resto è questo il senso di Hyperloop, tecnologia che vuole rivoluzionare il mondo dei trasporti in tutto il mondo. Potete ottenere ulteriori ragguagli sul suo funzionamento a questo indirizzo.