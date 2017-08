Tesla Model 3: 1800 prenotazioni al giorno

Tesla non solo ha presentato risultati finanziari superiori alle previsioni, ma ha anche affermato che, dall'evento di presentazione con la consegna dei primi modelli, ha ricevuto in media 1800 richieste di prenotazione della nuova Model 3 al giorno.

Questo comporta liste di attesa molto lunghe per coloro che intendessero prenotare la propria Model 3 in questo momento. Tesla si è prefissata di produrre 1500 esemplari del nuovo veicolo elettrico durante il terzo trimestre dell'anno, ma l'obiettivo è quello di espandere le linee produttive in modo di essere in grado di sfornare 5 mila veicoli per settimana entro la fine dell'anno.

Dopo queste comunicazioni, però, lo stesso Elon Musk, in un incontro con gli investitori, ha chiarito meglio alcuni dettagli, specificando che ci sono state 63 mila cancellazioni di prenotazione della Model 3. Questo comporta una riduzione da 518 a 455 mila prenotazioni complessive per la nuova vettura elettrica.

"Queste cancellazioni sono avvenute nel corso di un anno", ha detto Musk. "Penso che questi numeri non abbiano conseguenze. Con un piccolo sforzo, infatti, possiamo aumentare il numero di prenotazioni della Model 3, anche se al momento non ci sono obiettivi precisi. E come se vi trovaste in un ristorante e foste in fila per il vostro hamburger, e ci fosse troppa gente prima di voi. Il ristoratore dovrebbe a quel punto invogliare altre persone a mangiare un hamburger?"

Musk ha aggiunto che la compagnia ha appreso molto dagli errori fatti in fase di produzione di Model S e X. Si riferisce a costi di produzione troppo elevati per questi veicoli, che non saranno tali, promette, nel caso della Model 3.

L'istrionico CEO, che adesso divide il suo tempo tra Tesla, SpaceX e ora anche The Boring Company, ha anche fornito ulteriori informazioni sul SUV compatto che l'azienda prevede di produrre. Secondo le previsioni iniziali, la Model Y doveva essere costruita su una piattaforma modulare completamente nuova, ma i piani sono cambiati: infatti, sarà realizzata sulla base della Model 3, proprio per semplificare il processo produttivo.

Contemporaneamente, Tesla porta avanti la produzione delle precedenti Model S e Model X, anche se i suoi sforzi più importanti sono adesso orientati verso il primo truck completamente elettrico. Si parla di Tesla Semi, un camion di classe 8 capace di trainare decine di migliaia di chili di carico e di farlo per molti chilometri.

Secondo le indiscrezioni Tesla presenterà ufficialmente Semi nel prossimo mese di settembre: fino ad allora, quindi, tutte le attenzioni sono concentrate sulla nuova Model 3. Le cui consegne partiranno nel corso del mese di novembre per quanto riguarda la variante da 35 mila dollari, un prezzo decisamente concorrenziale per un veicolo con queste caratteristiche che potrebbe offrire nuove prospettive a tutto il settore dell'elettrico. Della Model 3 ci sarà, comunque, anche la variante con doppio propulsore e trazione integrale, che arriverà nel corso del 2018.

Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti, perché nel resto del mondo bisognerà aspettare la fine del 2018 per quanto riguarda le versioni con guida a sinistra e il 2019 per quelle con guida a destra.