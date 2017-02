Tesla Model S P100D, nuovo record di accelerazione in Ludicrous+ mode

Tesla Model S P100D è la macchina più veloce in accelerazione tra quelle in commercio in tutto il mondo, grazie ad un update software. Cade come una sentenza irrevocabile il test condotto dai ragazzi di Motor Trend; la Tesla Model S P100D testata ha infatti fatto segnare un nuovo record in accelerazione 0-60mph, circa 0-100 km/h, con un perentorio 2,275507139 secondi.

Il risultato è stato raggiunto utilizzando la nuova modalità chiamata Ludicrous+ mode. Nessuna macchina in produzione aveva fino ad ora fatto segnare un tempo inferiore ai 2,3 secondi. Si tratta oltretutto di un tempo inferiore anche rispetto a quello promesso dalla stessa Tesla che aveva previsto un abbondante 2,5 secondi; tempo comunque già battuto lo scorso gennaio con un già stupefacente 2,389.

Nonostante questa accelerazione fulminea, come è lecito aspettarsi, il dominio della Tesla Model S si ferma quando si raggiungono velocità maggiori. Basti pensare che già nello 0-70 mph la Ferrari LaFerrari, supera questa Model S di un decimo di secondo, mentre Porche 918 e McLaren P1 sono più veloci a raggiungere le 80mph.

Apparentemente, il test sulle performance della Tesla Model S ha lasciato di stucco anche il proprietario e CEO dell'azienda Elon Musk che aveva annunciato ai suoi follower via Twitter che l'update software avrebbe portato un miglioramente di 0,1 secondi nell'accelerazione. Dopo aver visto i risultati del test, Elon Musk ha addirittura affermato che rimuovendo dall'asfalto la segnaletica il risultato potrebbe essere ancora migliore.