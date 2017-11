Tesla presenta la nuova Roadster: nel 2020, sarà l'auto più veloce al mondo

Elon Musk ci aveva promesso una sorpresa durante l'evento di presentazione di Tesla Semi, e la sorpresa c'è stata. La compagnia ha annunciato una nuova generazione della Roadster, l'auto del debutto del brand di veicoli elettrici. Il nuovo modello avrà quattro posti e prestazioni stellari, e dovrebbe essere al suo debutto l'auto più veloce mai realizzata dall'uomo. Sarà uno schiaffo all'industria delle auto a combustibile fossile, secondo Elon Musk, e se consideriamo le prestazioni delle attuali Model S e Model X viene difficile dubitare delle parole profuse.

Abbiamo parlato di prestazioni stellari: da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi (ad oggi nessun veicolo commerciale riesce a fare tanto), mentre per arrivare a 160 km/h saranno necessari 4,2 secondi. Il quarto di miglio sarà infine coperto in 8,9 secondi: "Sarà più veloce del jet che vedete laggiù", ha ironicamente dichiarato Elon Musk durante la presentazione. Ad oggi non è possibile stimare la velocità massima raggiungibile dal nuovo mezzo, ma dovrebbe essere superiore ai 400 km/h. La Koenigsegg Agera RS, in confronto, viaggia poco oltre i 445 km/h.

Molto interessanti anche i dati sull'autonomia: Tesla Roadster di seconda generazione dovrebbe avere una batteria da 200 kWh capace di macinare oltre 1000 chilometri con una singola carica. Saranno tre i motori elettrici integrati nell'automobile, uno nella parte frontale e due sul posteriore, con un design che riprende alcuni stilemi tipici delle auto sportive della concorrenza: "Il senso di produrre una macchina simile è dare un grosso schiaffo alle auto a benzina", ha detto Musk durante la presentazione senza risparmiare parole contro la concorrenza.

Insomma, le premesse per portare sul mercato un'auto rivoluzionaria ci sono tutte, ma c'è anche da dire che al momento in cui scriviamo molti degli acquirenti di Tesla Model 3 sono in attesa. La produzione della prima Roadster (nata nel 2008) è inoltre cessata nel 2011 e da allora la compagnia ha parlato di un suo possibile ritorno nel 2014. Quella data ha subito un evidente ritardo, con la priorità che è stata data agli attuali modelli Model S, X e 3. Nel 2020 la compagnia si dice pronta per due nuovi lanci, Tesla Semi e la Roadster di seconda generazione.

Ma in effetti qualche dubbio rimane. E se vi state chiedendo il prezzo del nuovo razzo elettrico a quattro ruote, vi accontentiamo subito: 200 mila dollari sul mercato americano, più 50 mila dollari per le eventuali spese di prenotazione. L'arrivo sul mercato è previsto nel 2020.