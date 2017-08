Tesla pronta a presentare i suoi camion elettrici con autonomia fino a 300 miglia

Se nel futuro prossimo potremo godere di auto completamente elettriche perché allora non utilizzare anche dei camion alimentati proprio con energia elettrica? E' la domanda alla quale ha voluto rispondere Elon Musk, CEO di Tesla, che durante il prossimo mese di settembre dovrebbe presentare al mondo intero il primo "trattore" capace di trainare un rimorchio senza l'utilizzo di un motore a gasolio ma esclusivamente con un propulsore ad energia elettrica. E' il nuovo Tesla Semi-Truck, un progetto tenuto nascosto dal grande imprenditore americano per il quale ora sembra giunto il momento vista anche la pubblicazione di un'immagine teaser.

Sarà un mezzo di taglia piccola almeno per il momento capace comunque di riuscire a percorrere con una sola ricarica almeno 320-480 chilometri grazie chiaramente alle batterie sviluppate proprio da Tesla e che sappiamo hanno fatto la fortuna delle ormai conosciute autovetture ad alimentazione elettrica lanciate dall'azienda americana anche in Italia. Chiaramente l'autonomia del Semi-Truck è praticamente la metà di quella che si ottiene odiernamente con un pieno di gasolio ma è chiaro che in questo caso la vittoria di Musk è portare l'elettrico anche su di un mezzo per il trasporto di merci cosa ancora difficile.

Quello su cui però può fare forza proprio il CEO di Tesla è il fatto che in media circa il 30% dei camion americani percorrono proprio quel range di strada con un massimo di 320 chilometri in un giorno e dunque il Semi-Truck di Tesla potrebbe venire utilizzato senza alcuna problematica proprio per questi brevi spostamenti.

Ma se la volontà da parte dell'imprenditore è quella di portare sulla strada camion capaci di non inquinare vi è anche il prestigioso obiettivo di aumentare la sicurezza degli spostamenti con la guida autonoma applicata appunto ai grandi "bisonti" della strada. In questo caso abbiamo visto il grande passo in avanti realizzato proprio da Tesla in questo campo con le proprie automobili e dunque un'applicazione anche ai camion sembrerebbe essere ancora più plausibile ed utile. Se tutto ciò venisse applicato ai mezzi pesanti ci si troverebbe di fronte ad un cambiamento davvero importante nel mondo dei trasporti magari capace di ridurre gli incidenti quotidiani proprio grazie proprio all'Autopilot.