Tesla Semi: svelato ufficialmente il camion elettrico da 500 miglia di autonomia (e un milione di garanzia)

Tesla è il nome che tutti associano all'auto elettrica, ma il marchio di Elon Musk punta a rivoluzionare tutto il mondo dei trasporti e la notizia di oggi è l'attesissima presentazione del suo primo camion a trazione totalmente elettrica. La notizia ha suscitato grande entusiasmo, ma come nel caso dell'annuncio della nuova Roadster, bisogna frenare un po' gli entusiasmi: entrambi non solcheranno le strade prima del 2020. Tempi in linea con quanto annunciato in tempi recenti da altri marchi noti nel settore (come Mercedes-Benz e Cummins) e da nuovi player del settore, come il marchio Nikola che (con il supporto di Bosch) ha deciso di puntare sulla tecnologia ibrida delle fuel cell a idrogeno per estendere l'autonomia dei suoi truck fino a tetto dei duemila chilometri.

Inserito in questo orizzonte l'annuncio di Tesla Semi (questo il nome del trattore per semirimorchi) è comunque molto interessante perchè rende ancora più evidente che a breve ci saranno alternative possibili al trasporto su gomma con motore a combustione, almeno in alcuni ambiti. Nella presentazione Elon Musk ha messo l'accento sulle prestazioni del suo camion, in grado di accelerare a vuoto da 0 a 60mph (circa 100 km/h) in cinque secondi e di effettuare la stessa operazione a pieno carico (80.000 libbre equivalenti a circa 36 tonnellate) in soli venti secondi. Si tratta di prestazioni in grado di far impallidire qualunque camion alimentato a gasolio. Rispetto ai motori diesel il nuovo Tesla Semi dovrebbe garantire anche migliori percorrenze in salita, dichiarando una velocità di crociera in una salita al 5% di pendenza pari a 65 miglia orarie, un valore decisamente superiore alle 45mph raggiungibili dalla concorrenza a combustione interna.

L'autonomia è certamente il punto più critico per i mezzi a trazione elettrica, ma anche sotto questo punto di vista la proposta di Elon Musk sembra aver fatto passi avanti molto interessanti e dichiara ben 500 miglia di autonomia a velocità di crociera autostradale, anche grazie a un lavoro molto fine fatto sull'aerodinamica, che garantisce al camion un coefficiente aerodinamico da supercar (cx 0.36, da comparare con il valore di 0.38 della bugatti Chiron e con quello tipico dei camion pari a 0.65/0.70). In questo senso sono diverse le attenzioni riservate alla pulizia aerodinamica: nelle immagini rilasciate al pubblico si nota chiaramente l'assenza degli specchietti (da sempre fonte di inefficienti turbolenze) e la totale copertura dei due assi posteriori. Studiato nei minimi particolari è anche il deflettore sul tetto, studiato per raccordare al meglio la linea con i rimorchi di elevata altezza. Dal vivo alla presentazione è apparsa anche una versione più classica, a ruote scoperte, con specchietti retrovisori fisici e senza deflettore, probabilmente indicata per i trasporti locali e che beneficiano meno della miglior penetrazione aerodinamica rispetto ai tir che effettuano la maggior parte dei propri spostamenti in autostrada.

Per quanto riguarda l'autonomia, è un dato che dovrebbe soddisfare gran parte delle esigenze del trasporto pesante: il Bureau of Transportation Statistics statunitense dichiara infatti che l'80% dei viaggi avviene in un raggio inferiore alle 250 miglia (circa 400 km) e addirittura una buona parte di essi non supera le 100 miglia. La parte più lunga del viaggio le merci la effettuano utilizzando treni e navi (o altri mezzi come gli oleodotti) e la parte su gomma è quella che collega porti e terminal ai punti finali di arrivo. Inoltre la compagnia di Musk sta lavorando a un altro progetto faraonico (anche nel nome): i Megacharger, una rete di stazioni di ricarica a energia solare che dovrebbero garantire, nel caso del Semi, la possibilità di estendere il raggio di azione di ben 400 miglia con soli 30 minuti di ricarica. Se fossero installati anche nei centri di smistamento è facile immaginare come il camion si possa ricaricare durante le operazioni di carico e scarico, il tutto a un costo decisamente conveniente.

Quello dei costi è un punto fondamentale per le aziende di trasporto e i dati rilasciati da Musk parlano di un costo per miglio decisamente inferiore per Tesla Semi: 1,26 dollari al miglio, contro 1,51$ per i classici camion a motore diesel. I calcoli sono stati fatti un viaggio di 100 miglia A-B-A, a pieno carico (36 tonnellate) a 60mph di velocità media calcolando come costi del carburante $2,50 a gallone per il gasolio e 7 centesimi di dollare a kWh per l'energia elettrica. Anche i costi di manutenzione dovrebbero essere molto più contenuti, essendo molto minore il numero di parti meccaniche sottoposte a stress (una buona parte è nel motore e nel cambio meccanico, che su Semi è assente). Inoltre il camion sarà garantito per un milione di miglia. Tesla stessa dovrebbe riuscire a fare economia di scala grazie all'utilizzo di componenti già in produzione: ad esempio la trazione sarà garantita da 4 motori (uno per ruota) del tutto uguali a quello che spinge l'attuale Model 3. Anche diversi altri particolari saranno 'riciclati' dall'attuale produzione, arrivando fino alle maniglie interne.

Tesla Semi vuole portare una piccola rivoluzione anche in cabina, che vedrà il posto di guida in posizione centrale con due ampi schermi (dello stesso tipo che equipaggia Tesla Model 3) ai lati del guidatore per fornire tutte le infomazioni sul mezzo, sulla strada da seguire, quelle relative alla gestione della flotta da parte della compagnia proprietaria del truck e le informazioni da diverse telecamere per eliminare i punti ciechi durante il viaggio e le manovre. A livello di guida autonoma metterà a disposizione l'Enhanced Autopilot, con frenata automatica di emergenza, assistente di corsia con mantenimento della corsia e avviso di superamento della linea di separazione tra le corsie. Interessante anche la capacità di viaggiare in convogli, operazione che è nota anche come platooning: tre o più camion che viaggiano a stretto contatto uno in fila all'altro, sfruttando la scia per economizzare sul carburante. Se ne parla molto tra le novità che le tecnologie 5G ci porteranno ed Elon Musk ha dichiarato che Tesla Semi è già pronto a effettuare tale operazione con le attuali tecnologie di guida autonoma Tesla, anche se al momento mancano leggi specifiche in merito. La cabina è stata studiata per un accesso facilitato e per permettere ai guidatori di stare in piedi al suo interno (con grande giovamento per la schiena in tutte quelle fasi in cui non si è al volante.

Come abbiamo visto anche in altre notizie il 2020 è posto da molti come anno spartiacque per la mobilità elettrica, che da quel momento in poi dovrebbe permeare in misura crescente anche il mondo dei mezzi pesanti. Restano naturalmente interrogativi sul fabbisogno energetico di grosse flotte di tir a trazione elettrica e quelli relativi alla gestione delle batterie, sia sul fronte delle materie prime per la loro produzione, sia sul fronte dello smaltimento a fine vita. C'è qualche camionista tra i nostri lettori? Cosa ne pensate di mettervi alla guida di un camion elettrico nel giro di qualche anno?