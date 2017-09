Tesla, stazioni Supercharger più compatte a misura di città

Attualmente Tesla ha installato quasi 1.000 stazioni di ricarica rapida sparse per tutto il Nord America, ma le persone che possiedono una loro auto ed abitano nelle grandi città, magari senza box privato, molto spesso si trovano in difficoltà su dove e in quale momento della giornata dedicare del tempo alla ricarica della propria autovettura elettrica.

Per cercare di risolvere questo problema, Tesla presenta una nuova versione della colonnina Supercharger con dimensioni più compatte, foto qui sotto riportata, più adatta ad essere installata in ambito urbano: faranno la loro comparsa a breve in anteprima nelle città di Chicago e Boston.

Al fine di rendere questi nuovi dispositivi Superchargers più piccoli, ovviamente i tecnici Tesla sono dovuti scendere a compromessi su potenza massima erogabile e di conseguenza sui tempi di ricarica; attualmente le più grandi colonnine Supercharge, come ad esempio quelle nella foto qui sotto, garantiscono una potenza di 120kW e tempi di ricarica intorno ai 30 minuti, quelle compatte appena presentate invece si attesteranno fino a massimo 72kW di potenza all'auto, con tempi di ricarica nell'ordine di circa 45-50 minuti.

Il principale vantaggio di queste colonnine compatte sarà il loro posizionamento strategico, presso o vicino a supermercati, centri commerciali e distretti del centro, così da offrire ai proprietari di impegnare il tempo necessario alla ricarica eseguendo commissioni o comunque avere dei punti di interesse nelle vicinanze.

Sicuramente questo nuovo sistema proposto contribuirà ad accelerare l'espansione nella grandi città dell'adozione di veicoli elettrici, e magari trasformare in nuovi clienti quelli che, pur volendo acquistare una Tesla, in mancanza di un'opzione di ricarica presso il proprio domicilio, non disponevano di altre valide alternative nelle loro immediate vicinanze.