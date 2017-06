TGV a guida autonoma nel 2023

L'operatore nazionale ferroviario francese SNCF mira ad avere un treno a guida autonoma in servizio entro il 2023, per la precisione sta lavorando sul suo famoso TGV ad alta velocità.

Secondo un rapporto pubblicato da FranceInfo i test per questa nuova frontiera di guida autonoma inizieranno già nel corso del 2019 e si baseranno su un treno prototipo denominato Drone train.

IIl TGV è in grado di raggiungere una velocità di 574 km/h (record segnato nel 2007 sulla tratta Strasburgo-Parigi), attualmente è già predisposto per essere pilotato occasionalmente da remoto ma a bordo sono comunque presenti alcuni conducenti per gestire le emergenze o eventi imprevisti; Il nuovo TGV a guida autonoma sopperirebbe la mancanza di personale a bordo con l'adozione di svariati sensori in grado di far capire ai sistemi di bordo, in maniera completamente autonoma, ciò che lo circonda e anche di rilevare ostacoli e frenare automaticamente se necessario.

Guillaume Pepy, presidente di SNCF, ha dichiarato orgogliosamente a Le Figaro che, se il progetto avrà successo, SNCF sarà il primo operatore al mondo ad utilizzare treni automatizzati ad alta velocità per il servizio di linea.

Questa particolare evoluzione dei sistema di controllo del TGV ha come obiettivo quello di aumentare la velocità e la frequenza degli spostamenti su tutta la rete francese, ed in particolare nelle zone vicino a Parigi, dove le linee TGV intersecano maggiormente con varie linee ferroviarie territoriali: è stato stimato che questo sistema automatizzato porterebbe ad esempio ad aumentare il numero di viaggi tra Parigi e Lione del 25 %.

Se doveste affidare i vostri spostamenti ad un mezzo dotato di guida autonoma vi sentireste più sicuri su di un'auto oppure su questo treno completamente indipendente?