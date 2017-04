Uber non viene più sospeso in Italia, almeno per ora

Con un po' di delusione alcuni giorni fa abbiamo riportato l'amara novità sulla sospensione di tutti i servizi di Uber sul suolo nazionale. Il Tribunale Civile di Roma aveva, nella fattispecie, emesso un'ordinanza chiedendo alla società americana di terminare la promozione e la consegna dei servizi di ride-sharing in tutta Italia. Il tutto sotto denuncia da parte delle associazioni a tutela dei tassisti che ne dichiaravano l'illegalità cantando vittoria. Ma l'hanno fatto troppo presto.

Come avevamo anticipato Uber ha presentato domanda di appello in modo che l'ordinanza venga ritrattata e vengano rispettate le linee guida europee in materia di apertura al mercato dei trasporti e al più recente Milleproroghe, che ha ribadito la non vigenza del rientro in rimessa per gli NCC. Ad essere colpiti sarebbero stati, a partire dal 17 aprile, gli oltre mille autisti che offrono Uber in tutta Italia, e i circa 83 mila passeggeri che si affidano regolarmente alla società.

"Restiamo ottimisti", scriveva la compagnia in una nota rivolta alla stampa poche ore prima della risposta ufficiale del Tribunale, che infine ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza. Comunichiamo la novità utilizzando le stesse parole rilasciate da Uber:

"Il tribunale di Roma ha accolto la nostra richiesta di sospensiva dell'ordinanza che richiedeva l'interruzione dei servizi di mobilità Uber a partire dal 17 Aprile. Siamo molto felici di poter comunicare a tutti i driver e agli utenti di Uber in Italia che potranno continuare ad utilizzare l'applicazione fino alla pronuncia del Tribunale sul nostro reclamo".

Si tratta naturalmente di una situazione temporanea, che perdurerà fino ad ulteriori approfondimenti del caso da parte degli organi giudiziari italiani.