Uber si accorda con la Nasa: dal 2020 arrivano i taxi volanti

Uber è pronta a conquistare anche il cielo. L'azienda di San Francisco, specializzata nel servizio di trasporto automobilistico privato, ha sottoscritto un accordo con la Nasa per lanciare nel prossimo 2020 il suo nuovo progetto UberAir tramite il quale permetterà di realizzare un vero e proprio trasporto aereo urbano con l'obbiettivo di far muovere il più rapidamente possibile i propri clienti a basso costo. Lo ha detto il Chief Product Officer di Uber, Jeff Holden, direttamente sul palco del Web Summit di Lisbona precisando che i primi voli di prova si terranno a Los Angeles e che le auto volanti potranno andare a 200 miglia all'ora. I test successivi si terranno a Dallas dove saranno costruiti degli specifici aeroporti per rendere facile le partenze e gli arrivi in queste grandi città.

Verranno realizzati dei Taxi volanti da lanciare nelle grandi metropoli e capaci di collegare gli aeroporti con il centro della città evitando chiaramente il traffico veicolare. Saranno dei grandi droni mossi da un motore elettrico silenzioso capaci di far volare già nel 2020 i primi clienti nella città di Los Angeles cercando poi di arrivare a pieno regime nel 2028 per le Olimpiadi che si terranno proprio nella cittadina statunitense.

Ogni singolo drone potrà trasportare un massimo di 4 persone e per il momento potrà raggiungere una velocità massima di 320 chilometri all'ora. Risulterà, come detto, completamente elettrico e dunque capace di ridurre al minimo il proprio impatto sull'inquinamento atmosferico. Non solo perché i tempi di trasporto saranno chiaramente dimezzati e i clienti potranno ad esempio raggiungere l'aeroporto di Los Angeles da Downtown in soli 27 minuti quando solitamente si impiega anche più di un'ora e mezza con un taxi tradizionale.

Nel video lanciato dall'azienda proprio durante il Web Summit di Lisbona è possibile capire il funzionamento del nuovo servizio di UberAir. I passeggeri non faranno altro che prenotare il loro "volo" tramite l'applicazione, quindi al momento esatto dovranno salire sul tetto di un grattacielo dove verrà allestito uno "skyport" e potranno decollare verso la loro destinazione con i piccoli droni a decollo verticale.

L'azienda americana ha poi dichiarato come per gli "skyport" abbia già raggiunto un accordo con Sandstone Properties la quale permetterà lo sviluppo di questi "aeroporti" per il decollo e l'atterraggio dei voli UberAir al di sopra dei propri grattacieli. La società infatti dispone di oltre 20 location posizionate in tutta Los Angeles le quali saranno messe a disposizione proprio per la rete di Uber Elevate Network.

Nel presentare il progetto, The Verge, hanno sottolineato alcune problematiche che potrebbero sorgere durante l'utilizzo di UberAir. Da una parte di dovranno considerare nel progetto tutte le misure di sicurezza che solitamente vengono prese durante i classici viaggi in aereo come il metal detector all'imbarco. Dall'altra il fatto che al momento non esistono dei velivoli come quelli presentati da Uber per il trasporto di persone con decollo verticale e soprattutto per 4 persone.