Uber sospende i programmi di testing della guida autonoma dopo un incidente in Arizona

Uber ha deciso di sospendere le attività di testing delle vetture senza conducente in Arizona e nella città di Pittsburgh, dopo che una delle proprie vetture a guida autonoma si è trovata coinvolta in un incidente nella città di Tempe. L'incidente risale al 25 marzo scorso.

La società ha deciso di prendere tempo per cercare di capire cosa sia accaduto. Uber ha confermato che al momento dell'incidente la vettura era in modalità autonoma, ma ha aggiunto che non vi sono stati danni a persone o cose (eccettuato i veicoli) durante la collisione.

BREAKING: Self-driving Uber vehicle on it’s side after a collision in Tempe, AZ.



Photos by @fresconews user Mark Beach pic.twitter.com/5NCF2KG0rW — Fresco News (@fresconews) 25 marzo 2017

La responsabilità dell'incidente non è tuttavia imputabile alla vettura di Uber: l'altra auto coinvolta, una Ford Edge, non ha dato la precedenza all'auto a guida autonoma che proveniva da destra. Restano comunque alcune domande a cui sarà opportuno dare risposte: il pilota di Uber al momento in servizio (le vetture autonome in prova su strade pubbliche sono sempre governate da un essere umano a bordo) avrebbe potuto evitare l'incidente agendo prontamente sui comandi? Un aggiornamento software potrebbe permettere al veicolo di reagire più adeguatamente ad una situazione simile?

Sebbene possa trattarsi di un incidente imputabile esclusivamente all'imperfezione e all'imprevedibilità del comportamento umano, Uber sembra intenzionata a non voler prendere superficialmente quanto accaduto, escludendo tutti quei fattori che potrebbero essere risolti via software o con una miglior formazione del pilota.