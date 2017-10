Un giro al GTC andando sull'auto a guida autonoma

Come cambierebbero le nostre vite se il tragitto casa-lavoro potesse essere impegnato in una maniera più fruttuosa dal semplice guidare l'automobile destreggiandosi tra automobilisti indisciplinati, traffico congestionato e piccoli o grandi incidenti? Siamo fiduciosi e ottimisti che in un futuro poi non troppo lontano l'avvento delle vetture a guida autonoma renderanno tutto ciò solo un ricordo.

Difficile, ad ora, poter ipotizzare una data in cui inizieremo a vedere sulle nostre strade auto senza conducente, ma non è un segreto che la tecnologia e i prototipi sperimentali siano già pronti e operativi. In occasione del GTC Europe di Monaco NVIDIA, che ha annunciato la nuova piattaforma DRIVE PX Pegasus attesa per il 2018, ha voluto dare un assaggio di cosa voglia dire essere passeggero di un'automobile automatica.

[HWUVIDEO="2425"]Andando sull'auto a guida autonoma[/HWUVIDEO]

La vettura è equipaggiata con tencologie NVIDIA (non si dovrebbe comunque trattare di Pegasus) che sovrintendono a tutte le operazioni di guida, permettendo al conducente di disinteressarsi completamente della faccenda. In ogni caso è possibile intervenire sui comandi nel caso in cui dovesse sopraggiungere un problema o un imprevisto, ma la vettura è pensata per poter gestire in completa autonomia le operazioni di guida.