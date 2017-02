Una Chevrolet Bolt a guida autonoma che guida (come un uomo) a San Francisco

Sono tempi duri per chi ama il puro piacere di guida. Certo, in città si può tramutare in incubo e spesso si sprecano le invettive contro gli altri guidatori, tuttavia siamo in molti ad amare il semplice atto di guidare, di decidere le manovre che deve compiere il proprio mezzo. Un piacere che però i colossi della tecnologia vogliono toglierci nel giro di qualche anno in cui saremo sostituiti da algoritmi e sensori. E il lavoro che stanno svolgendo sembra essere assolutamente in linea con le aspettative, come dimostra il nuovo video che vi proponiamo di seguito.

A divulgarlo è stata Cruise Automation, sussidiaria di General Motors che si occupa nello specifico di tecnologie a guida autonoma. All'interno dei 3 minuti vediamo una Chevrolet Bolt interamente elettrica destreggiarsi con estrema disinvoltura fra le riconoscibili strade di San Francisco. Il video è accelerato e nei 3 minuti vediamo in realtà un percorso di circa 20 minuti nella giungla urbana, dove il veicolo risponde correttamente ad una serie numerosa di insidie differenti, fra stop, semafori, attraversamenti pedonali e parcheggi creativi.

Non manca un passeggero nel posto occupato normalmente dal guidatore, tuttavia per quanto attento alla guida le sue mani non toccano mai il volante: "Il video è stato registrato da uno dei nostri veicoli autonomi durante una serie di prove su strada", ha dichiarato Kyle Vogt, CEO di Cruise Automation. "Non lo avevamo pianificato a priori ed è stato registrato durante un unico percorso. L'operatore ha selezionato una destinazione casuale usando l'app mobile Cruise (non disponibile al pubblico), premuto un tasto e il veicolo ha iniziato a muoversi. Percorsi come questo si verificano centinaia di volte al giorno all'interno delle nostre flotte di prova".

GM ha rivelato recentemente che la sua flotta di auto a guida autonoma ha guidato per oltre 15 mila chilometri nel 2016 solo nello stato della California, con la modalità autonoma che è stata disattivata 181 volte per un tasso di 18,5 volte ogni 1000 miglia.