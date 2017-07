VIA Labs VL820 primo controller certificato fino 10 Gbps USB 3.1 Gen 2

VIA Labs Inc., fornitore leader di controller USB, ha annunciato che il suo VL820 USB 3.1 Gen 2 Hub ha ottenuto la certificazione SuperSpeed ​​USB 10 Gbps dall'ente USB Implementers Forum (USB-IF): il VIA Labs VL820 è quindi il primo hub USB certificato USB 3.1 Gen 2.

Dotato di una porta di ingresso e fino a quattro porte in uscita è in grado di gestire su ciascuna porta dispositivi USB SuperSpeed ​​10Gbps di nuova generazione.

"Il VL820 è stato più di due anni in fase di realizzazione, la nostra priorità durante il processo di sviluppo è stata quella di assicurare un'eccellente inter operabilità", ha dichiarato Jay Tseng, direttore di VIA Labs Inc. "Durante questo processo il nuovo controller è stato testato con tutti i principali fornitore di host USB 3.1 Gen 2 e diversi produttori di dispositivi e aziende, uno sforzo collaborativo per raggiungere questo importante obiettivo".

La certificazione USB-IF assicura che i prodotti basati su questo nuovo componente certificato interagiscano con i miliardi di dispositivi compatibili USB che verranno resi disponibili sul mercato, garantendo velocità ed efficienza del relativo standard USB.

"I prodotti certificati USB di aziende, tra cui VIA Labs, sono le basi per un'adozione e l'inter operabilità del mercato", ha dichiarato invece Jeff Ravencraft, USB-IF Presidente e COO. ""USB-IF è contenta che VIA Labs abbia ottenuto la certificazione del nuovo controller USB 3.1 Gen 2 Hub, il quale rappresenta il pezzo finale per garantire un sistema USB SuperSpeed ​​10Gbps completo garantito dal programma di conformità USB-IF".

Il controller VIA Labs VL820 è già in fase di distribuzione presso le aziende che lo utilizzeranno nei loro nuovi prodotti: docking station, monitor, periferiche di gioco e tante altre categorie di prodotti; nel particolare il VL820 avrà due varianti: la VL820-Q7 versione standard che utilizza un semplice formato QFN-76 9x9mm, e la versione VVL820-Q8 ottimizzata per USB-C in un formato QFN-88 da 10x10mm, non ci resta che aspettare l'avvento nei nostri sistemi e sulle nostre scrivanie di questo nuovo standard USB che sicuramente porterà ancora più avanti le performance che questo formato ha già dimostrato di offrire nel corso degli anni e nel corso della sua evoluzione.