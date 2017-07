Volvo, stop alla vendita di auto solo diesel o benzina entro 2 anni

Ogni auto prodotta e venduta da Volvo a partire dal 2019 avrà un motore elettrico, e questa non è un'indiscrezione ma una novità annunciata e confermata dalla stessa compagnia. Il produttore di automobili produrrà solo ed esclusivamente auto elettriche, ibride plug-in o ibride, con l'obiettivo di essere il primo produttore di auto fra i maggiori a cessare la vendita di veicoli solo a carburante o diesel: "Questo annuncio segna la fine delle auto a combustione interna", le parole di Håkan Samuelsson, CEO di Volvo.

Solo la scorsa settimana Volvo spostava il focus di Polestar, il brand proiettato principalmente alle performance, verso lo sviluppo delle tecnologie elettriche, ma la novità emersa nelle scorse ore è certamente più profonda soprattutto se consideriamo l'attuale situazione del produttore relativamente alle auto elettriche. Il brand non ha un veicolo "full-EV", quindi solo elettrico, e ha rilasciato ad oggi solo alcuni modelli ibridi. Nel 2015 aveva annunciato che le prime auto elettriche sarebbero arrivare nel 2019, nello stesso periodo della "rivoluzione" annunciata.

La compagnia ha pianificato il rilascio di 5 modelli EV fra il 2019 e il 2021, due appartenenti alla divisione Polestar, quindi ad alte prestazioni, ma tre di questi saranno modelli sfruttabili da un pubblico più ampio e variegato. Questi modelli saranno comunque supportati anche da motori diesel e benzina in abbinamento a quello elettrico, disattivabili se si vuole procedere sfruttando solo la propulsione elettrica. Nella line-up del produttore ci saranno anche ibride che si fonderanno maggiormente sul motore termico, utilizzando l'elettrico solo per il risparmio energetico in alcuni frangenti, come nelle frenate.

Volvo non è l'unico produttore di automobili europeo che sta spingendo sulla rivoluzione dell'elettrico. Anche Volkswagen ha mostrato diversi concept di avveniristiche auto a propulsione esclusivamente elettrica e ha promesso che ne venderà circa 3 milioni entro il 2025. Mercedes ha lanciato il brand EQ e promette il suo primo crossover EV nel 2019. È comunque probabile che le compagnie che abbiamo appena menzionato continueranno a vendere e preferire per anni ancora auto a combustione interna.

Volvo di contro ha la necessità di innovarsi. Dopo essere stata venduta nel 2010 da Ford a Geely Holding ha affrontato tempi duri, anche se nel 2016 la situazione si è ristabilita con un profitto netto di 880 milioni e la vendita di 534 mila veicoli. La compagnia ha costruito il suo primo stabilimento di produzione negli USA, impiegando 2000 dipendenti, che inizierà a consegnare le prime auto entro il 2018. L'impiego di motori elettrici su tutta la gamma consentirà a Volvo, stando al comunicato, di minimizzare l'impatto ambientale dei suoi veicoli e della loro produzione entro il 2025.