Xiaomi Mi Home QiCYCLE: la bici elettrica a 656,99 Euro con questo coupon

Se c'è un brand cinese che merita fiducia fra i tanti che cercano di far capolino nei nostri mercati quello è Xiaomi. La società propone una bicicletta elettrica "smart", la Xiaomi Mi Home QiCYCLE, ad un prezzo molto interessante su TomTop: sfruttando il codice coupon QIEF50 si può acquistare la QiCYCLE a soli 656,99 Euro con spedizione gratuita anche in Italia e consegna in circa 10 giorni stimati. Per acquistare Xiaomi Mi Home QiCYCLE su TomTop clicca qui.

Xiaomi Mi Home QiCycle pesa solamente 14,5 chilogrammi e sfrutta un telaio in lega d'alluminio con rivestimento anti-corrosione ripiegabile su di sé per favorire il trasporto. Con la tecnologia Torque Sensing la bicicletta rileva la forza con cui si pedala per erogare una potenza commisurata alla richiesta del guidatore, in modo da assistere alla pedalata e offrire un'esperienza di guida divertente e al tempo stesso comoda. La bici è dotata anche di un display da 1,8 pollici.

Grazie ad esso è possibile monitorare diverse opzioni, come ad esempio la velocità massima di pedalata, il numero di chilometri percorsi, la potenza dinamica, il consumo di calorie per ogni traversata. La QiCYCLE è dotata inoltre di diversi sensori e si può adattare alle reazioni del guidatore in modo che sia facile da ammaestrare in pochi minuti, ed implementa anche un sistema di frenata capace di adattarsi dinamicamente alle condizioni del manto stradale.

Alla base della bici abbiamo un motore silenzioso da 250W che offre un'autonomia di 45 chilometri e una velocità massima di 20km/h. Il produttore garantisce ottime performance non solo sull'asfalto, ma anche in condizioni di bagnato o sulla sabbia. Xiaomi Mi Home QiCYCLE si configura come un prodotto divertente e da guidare in totale relax grazie alle funzionalità di assistenza integrate. E con uno sconto di 45 Euro pedalare diventa ancora più divertente!

Se vuoi acquistare Xiaomi Mi Home QiCYCLE su TomTop clicca qui, inserendo in fase di completamento dell'ordine il coupon QIEF50.