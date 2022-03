Dacia e i videogiochi: arriva il torneo di Rocket League

Dacia ha deciso di farsi un nome nel mondo degli esport. Il brand, infatti, ha utilizzato la piattaforma Rocket League, un popolare videogioco, per creare il "Dacia Spring Electric Tournament". Un'esperienza sviluppata per comunicare con le generazioni più giovani, che oggi sono sempre più consapevoli delle sfide associate al trasporto sostenibile.

In occasione del primo anniversario di Dacia Spring, la city car 100% elettrica, Dacia organizza in Europa il «Dacia Spring Electric Tournament», il primo torneo di esport in cui i giocatori di Rocket League sono invitati a personalizzare le loro auto per renderle il più elettriche possibile. Per partecipare al torneo i giocatori devono formare squadre di tre membri che verranno invitati a personalizzare la loro auto con oggetti elettrici. Le squadre dovranno successivamente cimentarsi in diverse competizioni. I giocatori possono registrarsi al seguente link: Dacia Spring Electric Tournament | Linktree.

Il torneo sarà aperto a tutti dal 5 al 24 aprile e sarà scandito da 9 incontri, 4 dei quali saranno trasmessi e commentati da Rocket Baguette, il gruppo francese di commentatori ufficiali del gioco. Ogni match potrà anche essere trasmesso sui canali Twitch dei giocatori. Alla fine della competizione, i membri della squadra vincitrice riceveranno un premio di €5.000 ciascuno, più la possibilità di avere una Dacia Spring in prova esclusiva per 4 settimane.<(p>

I match del torneo si svolgeranno su una mappa personalizzata da Dacia. Questa mappa è stata progettata da due esperti del settore: il gamer @Lethamyr, influencer, specialista nella creazione di mappe e seguito da più di 1,4 miliardi di persone, e il game designer @Gidek, uno dei più rinomati creatori di mappe del mondo.

Quanto a Dacia Spring, viene promossa come la "city car 100% elettrica per tutti" con il suo look moderno da SUV cittadino, versatile e pratico nella vita di tutti i giorni e facile da usare e da ricaricare. Un anno dopo il suo lancio nella primavera del 2021, Dacia comunica più di 60.000 ordini per la Spring.