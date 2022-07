Elon Musk ribadisce: i giochi di Steam presto sulle auto Tesla

Non è la prima volta che Elon Musk lascia intendere l'esistenza di un accordo tra Valve e Tesla che, di fatto, renderebbe la seconda (anche) una piattaforma per videogiochi, capace di eseguire i titoli della libreria di Steam. Adesso, risponde a una richiesta su Twitter con queste parole: "Stiamo facendo progressi con l'integrazione di Steam. Una demo arriverà probabilmente il mese prossimo".

Ad agosto si terrà il GamesCom, il più importante evento dedicato ai videogiochi, se si considera che l'E3 quest'anno non si è svolto. L'integrazione di Steam all'interno delle auto Tesla ha un potenziale molto alto e, per la prima volta, renderebbe delle auto una vera e propria piattaforma per i videogiochi. Con 50 mila titoli nel proprio catalogo, infatti, Steam offre una moltitudine di esperienze di gioco diversificate tra di loro.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

E la capacità hardware nel rendering dei giochi? Le ultime varianti di Tesla Model S e Model X annoverano sistemi di infotainment che girano su CPU AMD Ryzen e GPU AMD Radeon con architettura RDNA-2 in grado, potenzialmente, di far girare giochi con grafica complessa come una console e titoli avanzati come Cyberpunk 2077, in passato citato dallo stesso Musk.

La GPU AMD Navi 23 delle future Tesla, infatti, si comporrebbe di 32 Compute Unit (contro le 36 della GPU di PS5) con velocità di clock della GPU di 2,44 GHz e una bandwidth di 244 GB/s per una capacità di calcolo complessiva di circa 10 TFLOPS (contro i 10,28 TFLOPS di PS5).

Naturalmente si tratta di gaming a vettura ferma: mentre alcune esperienze di gioco già adesso rimangono disponibili per il passeggero o su quelle Tesla che hanno display nei sedili posteriori, qualsiasi modalità di gioco viene disabilitata per il conducente quando il veicolo è in movimento. In passato, infatti, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) americana aveva avviato un'indagine su questa funzionalità, costringendo Tesla a inibire qualsiasi forma di gioco per il conducente a veicolo in movimento.