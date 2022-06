Volvo: il sistema di infotainment di nuova generazione sarà basato su Unreal Engine

Volvo ed Epic Games hanno raggiunto un accordo che permetterà alla casa automobilistica di usare Unreal Engine all'interno del sistema di infotainment dei propri veicoli. Volvo Cars è la prima casa automobilistica europea a utilizzare Unreal Engine per lo sviluppo dell'interfaccia uomo-macchina (HMI). In particolare, inizialmente si concentrerà sul Driver Information Module (DIM), uno dei display all'interno dell'abitacolo che fornisce al conducente informazioni rilevanti e funzioni di infotainment.

Unreal Engine garantirà una grafica di alta qualità all'interno dell'abitacolo e visualizzazione fotorealistica in tempo reale. Rendering molto più nitidi, colori più ricchi e nuovissime animazioni 3D sono solo i primi passi che gli sviluppatori di Volvo Cars compiono per spingere la grafica a un livello più alto.

I nuovi traguardi grafici saranno possibili anche grazie alla potenza di calcolo fornita dalle piattaforme Snapdragon Cockpit di terza generazione che Volvo inserirà nei prossimi veicoli. La prima auto a contenere il sistema basato su Unreal Engine è la nuova ammiraglia completamente elettrica che Volvo Cars presenterà nel corso dell'anno. Questo modello è il primo di una nuova generazione di auto completamente elettriche di Volvo. Entro il 2030, inoltre, Volvo punta a vendere esclusivamente auto al 100% elettriche.

In futuro, l'azienda vede ulteriori opportunità per Unreal Engine di far progredire altre aree tecnologiche all'interno delle nuove auto Volvo, in quanto gli sviluppatori di Volvo Cars continuano a esplorare nuove applicazioni per questa e altre piattaforme tecnologiche basate su software, tenendo sempre in primo piano la sicurezza.

Volvo Cars ha l'ambizione di sviluppare internamente la metà di tutto il software delle sue auto entro la metà del decennio e sta effettuando numerose assunzioni nell'ambito dello sviluppo software. Entrando a far parte dell'azienda, i talenti del coding hanno numerose opportunità di lavorare su nuove applicazioni e piattaforme di bordo.