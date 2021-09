Sempre in crescita le vendite di gaming PC, tanto desktop come notebook

Il mercato delle soluzioni gaming continua a registrare una fase di incremento nelle vendite: IDC conferma, per la regione EMEA una crescita nelle vendite di sistemi PC nel corso del secondo trimestre 2021 con prospettive di dati positivi anche per i periodi a venire.

Nello specifico parliamo di una crescita del 10.8% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, con un totale di 2,5 milioni di sistemi venduti. Le previsioni per il terzo trimestre 2021, attualmente in corso, sono di una crescita che rimarrà positiva al 6,1%, mentre per gli ultimi 3 mesi dell'anno la stima è di una crescita del mercato del 4,8% rispetto allo scorso anno.

E' interessante evidenziare come nella regione EMEA la domanda di soluzioni gaming desktop sia aumentata in misura maggiore rispetto a quella dei notebook gaming; le prime hanno visto una crescita delle vendite del 14,7% nel periodo di riferimento, mentre per i PC portatili si è registrato un +4,9%. Questa dinamica è in parte spiegata di problemi legati all'approvvigionamento di alcuni componenti richiesti per la costruzione dei prodotti, fenomeno che del resto sta caratterizzando un po' tutto il settore della tecnologia da un anno a questa parte.

La maggior parte delle vendite di soluzioni gaming nella regione EMEA continua a restare però legata ai notebook, con una quota prevista per il 2021 nel 61,6% contro il 38,4% dei sistemi desktop. Nel periodo dal 2021 al 2025 le vendite di notebook gaming sono previste da IDC in crescita media annuale del 5,8%, mentre per quelle dei desktop gaming il dato è stimato in contrazione del 3,6% anno su anno quale media.

Le prospettive per il prossimo futuro sono in ogni caso di una continua crescita nel mercato delle soluzioni gaming PC, pur se con un tasso inferiore a quello attualmente registrato: +2,5% medio nel periodo dal 2021 al 2025. Le dinamiche messe in atto dalla pandemia globale hanno portato ad un maggiore interesse verso il mondo dei gaming, grazie anche alla possibilità di socializzare con le persone durante la permanenza forzata nelle proprie abitazioni. La spinta continuerà quindi a restare sostenuta, con incrementi nelle vendite che saranno sempre presenti per quanto meno rilevanti rispetto al passato.