Quanto ha guadagnato ad oggi Tesla grazie ai Bitcoin?

A febbraio 2021, circa 8 mesi fa, il patron di Tesla Elon Musk annunciava al mondo che la sua società automobilistica aveva investito 1,5 miliardi di dollari nel re delle criptovalute, il Bitcoin. Da quel giorno ad oggi, quanto avrà guadagnato (o perso) Tesla dall'investimento in Bitcoin?

Come riportato da Cointelegraph, Tesla possiede all'incirca 43.200 Bitcoin. Calcolando che ad oggi la criptovaluta più importante al mondo ha raggiunto quota 59.000 dollari, si parla di un patrimonio in BTC di 2,5 miliardi di dollari. In conclusione, Tesla sta attualmente guadagnando circa 1 miliardo di dollari rispetto all'investimento iniziale di febbraio.

Subito dopo la notizia dell'acquisto e dell'accettazione di BTC da parte di Tesla, la criptovaluta ha visto un'ascesa importante del 10%. Successivamente Musk ha deciso di bloccare l'acquisto di veicolo Tesla in Bitcoin a causa dell'eccessivo consumo energetico e danno ambientale della criptovaluta.

Il guadagno che in questo momento Tesla sta registrando grazie all'investimento in crypto è lo stesso ottenuto dalla vendita di automobili nel Q2 2021, circa 1,14 miliardi di dollari (utile netto).

