Giochi per PC sulle auto Tesla grazie a Rainway

Rainway è un software gratuito che, come ha mostrato su Twitter il CEO dell'azienda che lo realizza, tra le altre cose è adesso in grado di far giocare sui display interni alle Tesla. Si parla di un software che fa streaming da un PC che elabora i giochi a dispositivi che non dispongono delle capacità hardware necessarie per far girare quei giochi.

Per giocare su una Tesla, basta semplicemente installare Rainway sul PC con Windows 10 che renderizza il gioco e sull'auto recarsi al sito play.rainway.com e infine connettere un controller con supporto Bluetooth. Ovviamente, il software dell'auto deve essere aggiornato all'ultima versione.

Dopo la segnalazione di Andrew Sampson, alcuni giocatori hanno ravvisato dei problemi nelle comunicazioni tra controller e auto. Rainway ha già detto che sta lavorando sui malfunzionamenti e sta pensando di gestire il supporto al controller connettendo quest'ultimo allo smartphone piuttosto che al veicolo. Ad ogni modo, Rainway fino a oggi è stata disponibile su Android, iPhone, iPad, Xbox e Chromebook e questa è la prima volta che arriva su un'auto.

well here it is. every PC game can now be played on your Tesla via @RainwayApp right now!@elonmusk, 2B says call me. pic.twitter.com/OqJeB5FGpG — Andrew Sampson (@Andrewmd5) March 8, 2020

Come si legge sul sito ufficiale, il fulcro di Rainway è il motore Pulsar, in grado di catturare il gameplay in tempo reale e codificare in flusso video in maniera istantanea per output Full HD a 60 frame per secondo. È stato meticolosamente realizzato per consentire lo streaming di giochi a bassissimo ritardo e sfrutta le API moderne come DirectX 12. Rainway è in grado di attingere ai giochi che si trovano nelle librerie di Steam, Origin e Epic.