Hyundai e Unity insieme per una fabbrica digitale basata sul Metaverso

La partnership tra Hyundai e Unity, annunciata al CES, è focalizzata alla realizzazione di un concept di Meta-Factory, ovvero il gemello digitale di una fabbrica reale, supportato da una piattaforma di metaverso. L'introduzione della Meta-Factory consentirà a Hyundai di testare virtualmente una fabbrica per calcolare il funzionamento ottimizzato dell'impianto e permetterà ai suoi responsabili di risolvere i problemi senza dover esser fisicamente presenti.

Come un'azienda che si occupa di motore grafici può supportare una casa automobilistica come Hyundai

Il Memorandum of Understanding stipulato tra le due aziende riguarda i settori della smart manufacturing, della formazione e dello studio dell'AI e della simulazione di guida autonoma. Per una casa automobilistica come Hyundai poter disporre di asset virtuali come quelli messi a disposizione da Unity è molto importante. La partnership, infatti, prevede anche una piattaforma virtuale 3D in real time, che raggiungerà un vasto numero di clienti Hyundai, offrendo loro una gamma più completa di servizi di vendita, marketing e customer experience. I consumatori saranno in grado di provare, testare e confrontare digitalmente diverse soluzioni relative all’auto, molto prima di scegliere cosa trasferire fisicamente sul veicolo.

Hyundai prevede di applicare inizialmente il concept di Meta-Factory alla struttura HMGICS, sostenendo l'iniziativa del Gruppo di creare un Open Innovation Hub per la ricerca e lo sviluppo. Con l’obiettivo di essere completato alla fine del 2022, HMGICS studierà molte tecnologie avanzate e servizi di mobilità. Hyundai continuerà anche a perseguire opportunità di partnership attive con altri partner del mondo della tecnologia come Microsoft, al fine di accelerare ulteriormente il progresso della smart factory.

Prima della firma del protocollo d’intesa, Hyundai ha condiviso la sua visione 'Expanding Human Reach' attraverso la robotica e il metaverso al CES 2022, tenutosi al Mandalay Bay Convention Center di Las Vegas, dal 5 all'8 gennaio. All'evento, Hyundai ha presentato la sua visione di come la robotica completerà il metaverso, collegando come un medium il mondo virtuale con la realtà, e alla fine supererà le limitazioni fisiche del movimento per quanto riguarda il tempo e lo spazio.