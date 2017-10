Un sistema permette di vedere la strada come le auto a guida autonoma

I ricercatori delle società tedesche Moove Lab e Meso Digital Interiors hanno creato un veicolo equipaggiato con le soluzioni di cui sono dotate le auto a guida autonoma, ma al fine da trasmettere a un passeggero umano il tipo di percezione che ha l'intelligenza artificiale sulla strada. Si tratta di un mezzo con carrozzeria minimalistica, che il conducente deve guidare servendosi di un joystick.

La persona, che si trova in posizione prona all'interno del veicolo, indossa un visore Oculus Rift che visualizza le informazioni raccolte dai sensori e guida il veicolo sulla base di questi dati. "Come le auto a guida autonoma vedono la strada e il mondo? Il nostro progetto è nato da questa domanda", ha dichiarato Joey Lee, uno dei creatori del sistema. "Ci siamo chiesti come si vedesse il mondo sulla base dei dati raccolti dai sensori, e come questi ultimi informano i sistemi di intelligenza artificiale a proposito degli ostacoli e delle decisioni da prendere".

Per raggiungere questo scopo, dunque, i ricercatori hanno usato le più recenti tecnologie di realtà virtuale e intelligenza artificiale. Una telecamera di profondità 3D usa immagini stereoscopiche per mappare in tempo reale l'ambiente che circonda il veicolo, mentre un sensore lidar emette raggi luminosi che colpiscono gli oggetti e tornano indietro per individuare l'esatta posizione degli oggetti vicini. Tutti questi dati vengono poi elaborati da un sistema ad alte prestazioni che si trova a bordo del veicolo e trasmessi al visore Oculus Rift, in modo che il conducente possa prendere delle decisioni come normalmente farebbe un sistema di guida autonoma.

Secondo Lee, le persone vivono questa esperienza in modo differente: alcune la trovano eccitante e coinvolgente, mentre per altre è fin troppo intensa e rinunciano quasi subito. "Alcuni hanno sostenuto che gli incidenti capitavano a causa della programmazione del veicolo, piuttosto che assumersi le responsabilità. Allo stesso tempo, però, altri guidavano in maniera più accorta quando indossavano il visore VR".