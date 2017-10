Formula E, presentata la tappa a Roma

Roma non vuole la Formula 1, ma è meglio predisposta nei confronti della Formula E. Che arriverà nella capitale il 14 aprile 2018 con un circuito che si snoderà tra i viali dell'Eur. Il campionato di Formula E partirà il 2 dicembre 2017 a Hong Kong per concludersi il prossimo 28 luglio 2018 a Montreal, dopo aver attraversato i cinque continenti.

Vede protagoniste vetture completamente elettriche e di grande potenza, con un'autonomia che copre metà della gara, momento in cui i piloti devono scendere dall'auto per il cambio vettura. Nonostante l'impostazione più "green", mediaticamente la Formula E viene gestita in maniera molto simile alla Formula 1 e il prossimo campionato verrà trasmesso in chiaro da Italia Uno e Italia Due.

Nelson Piquet Jr

La tappa italiana è stata presentata ieri alla presenza della Sindaca Virginia Raggi e di Alejandro Agag, CEO della Formula E. Presenti all'evento i campioni delle tre passate edizioni, Nelson Piquet Jr (Panasonic Jaguar Racing), Sebastien Buemi (Renault e.dams) e Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler), insieme al pilota italiano Luca Filippi (NIO Formula E).

Jaguar porterà la nuova vettura Jaguar I-TYPE 2, pilotata dal team Jaguar Panasonic Racing composto da Nelson Piquet Jr, nuovo acquisto del team, che accanto a Mitch Evans e alla riserva Ho-Pin Tung, lotterà per la vittoria durante la nuova e attesa stagione del campionato.

