Incidente fatale su Tesla Model S: l'autista ha avuto 7 secondi per reagire

Lo scorso maggio un autista di un modello di Tesla Model S è rimasto ucciso in un incidente fatale mentre il sistema di guida semi-autonoma si occupava delle manovre essenziali del veicolo. Il caso ha scatenato un polverone incendiando gli animi dei detrattori della tecnologia della guida autonoma. Secondo le indagini condotte dalla NHTSA, però, il conducente ha avuto campo visivo sul camion poi tamponato tamponato per almeno sette secondi prima dell'impatto. Un periodo sufficiente per prendere il comando della vettura e fare qualcosa per impedire la fatalità.

L'indagine dell'associazione per i trasporti americana rivela che Joshua Brown, il conducente, ha avuto un "periodo esteso di distrazione" e fa notare che incidenti simili possono essere evitati prestando attenzione per un periodo di tempo "molto più breve". Sia i sistemi a bordo della vetturache il conducente, possono rispondere efficacemente a situazioni di pericolo del genere "generalmente in meno di tre secondi". Distrazioni come quelle di Joshua Brown, più lunghe di sette secondi, vengono considerate dal documento "non comuni, ma prevedibili".

Non sono state spese parole su quanto stesse facendo Brown al momento dell'incidente, ma secondo l'autista del camion l'uomo era distratto dalla visione di uno degli episodi dei film di Harry Potter. L'autista ha interagito l'ultima volta con la vettura poco più meno di due minuti prima dell'impatto, quando impostava il cruise control alla velocità di 120 chilometri orari circa.

Dal documento rilasciato dalla NHTSA si legge:

"Un autista attento ha una conoscenza della situazione superiore in molti eventi di questo tipo, soprattutto quando questa viene accoppiata alla capacità tipica degli autisti esperti di anticipare le azioni degli altri conducenti. Tesla ha cambiato la sua strategia di monitoraggio per promuovere l'attenzione del conducente nei confronti dell'ambiente di guida".

Infatti ogni volta che viene attivata la modalità Autopilot il sistema avvisa l'autista di mantenere le mani sul volante e di essere pronto a prendere il comando in qualsiasi momento. L'indagine ha poi fatto notare come dal rilascio della modalità Autopilot la percentuale di incidenti dei veicoli Tesla sia calata del 40%. L'associazione conclude pertanto allontanando la responsabilità dal produttore di veicoli, dal momento che la modalità Autopilot richiede esplicitamente "l'attenzione piena e continua" del conducente, che deve essere pronto a "reagire per evitare incidenti".

Si tratta infatti di un sistema d'assistenza e non di guida autonoma, e non ha l'obiettivo di sostituire del tutto l'autista dalla guida. L'associazione non proclamerà infatti alcun richiamo dal momento che la modalità funziona come previsto e non ha difetti nella progettazione o nelle prestazioni. Tesla ha fatto sapere di aver naturalmente apprezzato il verdetto finale delle indagini.