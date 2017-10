Dal MIT una tecnologia per le vetture autonome che può vedere anche dietro gli angoli

I vari sistemi radar, lidar e di videocamere che equipaggiano le vetture a guida autonoma sono capaci di percepire una buona parte della conformazione dell'ambiente circostante e degli elementi in esso contenuti, a patto che questi restino entro la portata ottica dei sistemi di bordo: attualmente è difficile se non impossibile poter rilevare la presenza di automobili o pedoni dietro un angolo cieco.

Il gruppo CSAIL del Massachussets Institute of Technology sta però studiando una soluzione, sviluppando una tecnologia che grazie al rilevamento delle piccolissime variazioni della luce riflessa sul terreno mediante delle semplici foto/videocamere è in grado di determinare la presenza di oggetti, vetture o persone dietro un angolo.

Tutti gli oggetti riflettono una porzione della luce che li colpisce sulle pareti circostanti e creano ombre. Combinando opportunamente queste informazioni, la tecnologia del MIT è in grado di determinare la presenza di elementi anche fuori dalla portata ottica.

I primi test hanno mostrato una buona affidabilità del sistema, che è stato capace di funzionare in interni ed esterni, nella maggior parte delle condizioni di luce e anche in situazioni complicati come ad esempio sotto la pioggia. Dal momento che il sistema è basato sull'analisi della variazione dell'illuminazione del terreno, vi sono due situazioni in cui il funzionamento è compromesso: in assenza totale di luce (per esempio di notte in una strada di campagna) oppure quando la luce dell'ambiente circostante cambia in modo repentino come può accadere, ad esempio, nel caso in cui il sole venga nascosto dal passaggio di nuvole.

Le attività di sviluppo si concentrano ora proprio su questo aspetto. Il sistema, comunque, non fa uso di laser o altri elementi costosi e può essere facilmente integrato in una vettura ad un costo relativamente contenuto. Sebbene l'obiettivo ultimo sia l'uso con una vettura a guida autonoma, la tecnologia potrebbe inizialmente essere adottata su normali veicoli pilotati come sistema di assistenza alla guida.