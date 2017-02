Guidare da remoto un'auto a 50km di distanza? Con il 5G di Ericsson si può

Il controllo remoto è uno dei temi maggiormente cavalcati da chi parla di 5G: la bassa latenza della nuova generazione di tecnologie per le telecomunicazioni abiliterà finalmente il controllo remoto su rete cellulare. L'anno scorso Ericsson aveva messo in mostra una dimostrazione per il controllo remoto di un escavatore con visore VR tramite rete 5G.

Quest'anno la dimostrazione poteva sembrare più semplice a prima vista, ma il livello di complessità del sistema era invece parecchio elevato e in grado di mettere alla frusta la rete. A circa 50km dalla fiera in un ampio parcheggio è stato ricavato un circuito su cui era possibile pilotare da remoto un veicolo elettrico. Allo stand Ericsson era invece installata la console di controllo, con un volante con pedaliera da gioco, tre schermi 4K e un sedile con feedback aptico.

La connessione 5G permette uno scambio di dati bidirezionale a circa 26Gbps con latenza di meno di 10ms: in una direzione viaggiano i comandi impartiti dal pilota, nell'altra il flusso video delle tre telecamere poste sul mezzo e i dati in arrivo dagli accelerometri per simulare le sensazioni che si avrebbero se realmente seduti sul mezzo.

[HWUVIDEO="2286"]Guidare una macchina a 50km di distanza? Con il 5G di Ericsson si può[/HWUVIDEO]

La latenza ha dimostrato di essere così bassa da rendere la guida molto facile e l'aggiunta del feedback delle sensazioni di guida tramite il sedile la rende molto più naturale, rappresentando uno step evolutivo molto interessante per quanto riguarda il mondo del controllo remoto: nel video qui sopra mi vedete all'opera nel mio giro di prova sul circuito.