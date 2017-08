Hyperloop, approvata l'installazione dei primi km di prova su suolo pubblico

Il consiglio cittadino di Hawthorne, in California, ha votato a favore di un richiesta fatta da parte della The Boring Company di Elon Musk, per poter iniziare a scavare un tunnel di prova sotterraneo dedicato al progetto Hyperloop, di circa 2 miglia, poco più di 3 km. La The Boring Company, opera nella sede centrale di SpaceX, che per l'appunto si trova nel comune di Hawthorne, appena fuori Los Angeles: fino ad oggi si era scavato e sperimentato esclusivamente sotto ed entro i confini della proprietà privata della compagnia.

Il tratto approvato avrà come origine la sede di SpaceX, l'edificio nella parte destra della mappa indicato con una grande "X", e si svilupperà, a 44 metri sotto le strade pubbliche limitrofe, verso Ovest, compiendo una sola curva a 90° e il resto del percorso sarà rettilineo. Lo scopo di questa tratta, per il momento, è riconducibili ad un banco prova necessario per assicurarsi che tutte le parti principali dell'Hyperloop funzionino effettivamente come da progetto.

Lo spazio rubato al sottosuolo non interesserà alcuna proprietà privata, residenziale o commerciale che sia, a detta di Brett Horton, direttore senior di SpaceX, il quale inoltre ha assicurato al consiglio ed ai privati cittadini che non vedranno e non udiranno alcun movimento o rumore: "Non sapranno nemmeno che siamo lì".

Sicuramente questo primo passo non sarà niente di paragonabile, alla tratta Hyperloop ipotizzata lo scorso luglio tra New York e Whashington, ma sicuramente rappresenta un'idea che diviene più concreta a favore del progetto di Musk, offrendo qualcosa di tangibile per future approvazioni e trattative: "Questa è l'innovazione, questo stabilirà un precedente e credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che vogliamo contribuire su questo nuovo mezzo di trasporto", ha detto il sindaco di Hawthorne Alex Vargas alla fine della riunione del consiglio cittadino.

Per scongiurare qualsiasi problema al suolo, nota delicata esposta dai cittadini che hanno partecipato all'incontro, Horton ha spiegato che l'azienda esaminerà accuratamente la geologia del suolo, prima e durante i lavori, e fornirà i risultati alla città quotidianamente; se il terreno si muoverà eccessivamente, il lavoro si interromperà finché non verrà trovata un'adeguata soluzione per proseguire, precisando anche che, se qualunque persona abbia qualche preoccupazione a riguardo, la sede di SpaceX sarà un punto dove poter avere tutte le informazioni e chiarimenti a riguardo: "Il nostro team di operazioni sarà in loco e presso la vicina sede di Space X, quindi siamo facili da raggiungere", ha precisato Horton.