Hyperloop One, svelati 10 possibili rotte in tutto il mondo ad altissima velocità

Hyperloop One ha annunciato dieci possibili rotte in cui poter costruire le strutture necessarie per far circolare il velocissimo mezzo, considerando i posti migliori possibili. L'argomento è stato affrontato all'interno di un contest a cui hanno partecipato diversi team che hanno offerto 2.600 opzioni, da cui poi sono state estrapolati dieci team di cinque nazioni differenti (Messico, India, Stati Uniti, Regno Unito e Canada), con percorsi che spaziano da 300 a oltre 1.100 chilometri.

Nella galleria qui di seguito trovate le 10 rotte vincitrici.

La compagnia fa sapere che sta dando il via ad uno studio con il Colorado Department of Transportation che esaminerà "domanda, benefici economici, percorsi valutati e strategie potenziali in essi, aspetti normativi" sulla nuova tecnologia di trasporto e sulle strutture necessarie. Parrebbe entusiasta il Dipartimento dei Trasporti del Colorado: "La tecnologia Hyperloop potrebbe essere fondamentale per migliorare mobilità e sicurezza in Colorado", ha dichiarato un dirigente.

Hyperloop One ha già avviato e, in alcuni casi, concluso test di fattibilità in diverse località del mondo, fra cui Olanda, Svizzera, Mosca, Los Angeles, Regno Unito, Finlandia e Svezia. Uno di questi test ha trovato la conclusione che per costruire binari Hyperloop che collegano Helsinki e Stoccolma (quindi 500 chilometri, ma dipende anche dal tipo di percorso) bisogna investire una somma leggermente superiore a 20 miliardi di dollari.

Quest'estate invece la compagnia ha effettuato un ulteriore test nel deserto del Nevada in cui un pod ha sfiorato i 320 km/h. Hyperloop rimane ad oggi, però, una tecnologia da sogno quasi irrealizzabile: tuttavia il contest che si è appena concluso vuole dimostrare il contrario. I vari team non solo hanno portato i progetti di costruzione dei binari, ma anche esempi di investitori ed enti regolatori che verranno coinvolti nei vari progetti per assicurarne la realizzazione.