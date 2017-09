Tesla e AMD forse al lavoro su un chip per la guida autonoma

Tesla e AMD potrebbero essere al lavoro congiuntamente per sviluppare un chip dedicato alla gestione delle funzionalità di guida autonoma all'interno delle vetture della società di Elon Musk. Si tratta, per ora, di indiscrezioni non confermate da nessuna delle due parti. Secondo quanto si apprende Tesla avrebbe già ricevuto una serie di esemplari dei processori che sono già oggetto di una fase di test.

L'indiscrezione ha iniziato a circolare dopo che Sanjay Jha, CEO di Globalfoundries, ha menzionato Tesla come un esempio di società che lavora con i produttori di chip. GlobalFoundries ha successivamente emesso un comunicato negando che Jha abbia citato Tesla indicandolo come cliente della fonderia.

Le vetture realizzate da Tesla fanno attualmente uso di processori NVIDIA come elemento centrale dell'unità Autopilot. In precedenza Tesla si è rivolta a Mobileye (ora di proprietà di Intel), ma le due società hanno scisso i legami dopo che una vettura Tesla Model S equipaggiata proprio con chip Mobileye è stata coinvolta in un incidente con esito fatale sulle strade della Florida.

L'obiettivo di Tesla è quello di sviluppare un chip personalizzato, sia per non dover dipendere da produttori terzi (e controllare così i costi) sia per poter dare concretezza alle varie funzionalità che la società ha in mente per riuscire a centrare l'obiettivo della completa guida autonoma: un traguardo che Musk ha definito come raggiungibile nel 2019.