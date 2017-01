Elon Musk: solo le gallerie potranno salvarci dall'inferno del traffico

Non sappiamo se sia il più visionario o il più geniale, ma essendo ai vertici di società del calibro di Tesla e SpaceX, Elon Musk è certamente fra gli uomini più impegnati al mondo. Secondo i suoi comunicati pubblici Musk vuole salvare vite producendo auto a guida autonoma estremamente sicure e vuole anche salvare l'umanità intera colonizzando altri pianeti a partire da Marte. Ma prima di tutto ciò è necessario salvare l'umanità dai problemi di tutti i giorni, fra cui il traffico.

Essere bloccati nel traffico "distrugge l'anima", usando gli stessi termini dell'imprenditore statunitense, ed è per questo che sta studiando un modo di trovare una soluzione definitiva. Elon Musk parla di gallerie da circa un mese, e pare stia pianificando la costruzione di una macchina apposita per effettuare scavi all'interno delle città. Negli ambienti urbani non è possibile allargare le strade o costruire sopraelevate, ed è così che l'unica soluzione è "scavare".

"Senza gallerie saremmo tutti bloccati nel traffico per sempre", ha dichiarato il CEO di Tesla alla stampa internazionale. "Io sono fermamente convinto che le gallerie siano la chiave per risolvere il problema in ambienti urbani. Essere bloccati nel traffico distrugge l'anima e le auto a guida autonoma renderanno il tutto molto peggiore visto che viaggiare in auto sarà molto più economico rispetto ad oggi". Elon Musk ha parlato anche di una compagnia chiamata "The Boring Company".

Non sappiamo se fosse serio e se ci sarà una vera e propria compagnia che scaverà all'interno delle nostre città o se saranno divisioni di Tesla o SpaceX a fare il lavoro sporco. È chiaro tuttavia che Elon Musk ha qualcosa in serbo che non può svelare nella sua interezza e finora sono state poche le volte in cui l'imprenditore ha deluso le aspettative di chi guarda con interesse il futuro. Gli scavi inizieranno fra circa un mese, forse a partire dalla città di Los Angeles.

E siamo sicuri che i riflettori rimarranno puntati tutti sul visionario Elon Musk fino al prossimo annuncio.