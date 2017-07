Festa di presentazione e consegna delle prime Tesla Model 3: adesso ordinabili anche in versione Premium

Si è tenuta la cerimonia di presentazione e consegna dei primi 30 esemplari di Tesla Model 3, come a suo tempo annunciato dallo stesso Elon Musk tramite un Twitter, ultimo modello della serie e prima vettura elettrica dedicata al mercato di massa.

Durante l'evento Musk si è soffermato anche per rassicurare gli altri 400.000 clienti che hanno già ordinato la propria Model 3: "Questo è veramente importante per noi. Ci importa davvero. Faremo tutto il possibile per farvi arrivare la vostra macchina il più presto possibile".

Dopo questa presentazione e la diffusione di ulteriori dati e foto i clienti ora hanno un'idea più chiara di quello che arriverà nel loro garage; Tesla, inoltre, ha annunciato che, da adesso in poi, chi vorrà ordinare una Model 3 avrà la possibilità di scegliere anche una versione Premium con autonomia e velocità massima aumentate: le 220 miglia (350 km) del modello standard passano a 310 miglia (circa 500 km) e la velocità massima da 130 mph (210 km/h) si spinge di poco oltre fino ai 140 mph (225 km/h).

Il cruscotto del nuovo modello appare molto più essenziale con un inserto in legno che si sviluppa da lato a lato, nel centro un display da 15", disposto in orizzontale, per la visualizzazione di tutte le informazioni riguardanti l'auto e la navigazione. La consegna dei primi modelli standard, già ordinati, inizierà il prossimo autunno, mentre le nuove Premium usciranno dalla fabbrica a fine 2018: le due versioni sono disponibili rispettivamente a 35.000 $ e 44.000 $.