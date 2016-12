L'Autopilot di Tesla evita incidente in autostrada: ecco il video

Nel corso degli ultimi mesi la modalità Autopilot di Tesla è balzata agli onori della cronaca per motivazioni non troppo invidiabili. Autopilot abilita le auto del produttore americano alla guida semi-autonoma e in passato è stata protagonista diretta o indiretta di una serie di incidenti, alcuni fatali. Molti di questi causati da un'eccessiva fiducia data da autisti e passeggeri, che hanno usato Autopilot in circostanze non ideali. La percezione da parte degli utenti è, comunque, quella di una tecnologia non ancora pronta per l'uso nelle circostanze più variegate.

Tesla sta migliorando costantemente gli algoritmi alla base di Autopilot e molti degli attuali fruitori della tecnologia ammettono che, se utilizzato con responsabilità all'interno di scenari ben circuiti e con condizioni stradali ideali, lo strumento può essere utile o addirittura indispensabile per prevenire incidenti e salvare vite, che è alla fine lo scopo della guida autonoma. A dimostrare tale affermazione un nuovo video pubblicato da un possessore di una Tesla Model X registrato attraverso la dashcam installata sul cruscotto della vettura.

Quello che sorprende non è tanto la funzionalità di frenata assistita che evita di fatto l'avversarsi di un tamponamento a catena, ma la capacità del software di prevedere l'incidente con qualche secondo di anticipo fra due auto che circolavano alcuni metri più avanti. Un suono deciso nell'abitacolo avverte del possibile pericolo che sta per verificarsi poco più avanti, ancor prima che lo stesso autista si fosse accorto di quello che stava per succedere. La capacità di previsione della Model X del video è dovuta ad uno degli ultimi aggiornamenti software rilasciati da Tesla.

La modalità Autopilot adesso si basa più sul radar che sulle diverse videocamere, in modo da poter vedere anche "attraverso" le automobili e gli ostacoli, a differenza di un semplice autista in carne ed ossa. Non è la prima volta che la modalità Autopilot è stata immortalata durante una condotta così pregevole: gli incidenti evitati dalla tecnologia potrebbero già essere stati molteplici ma, si sa, di solito sono le notizie negative a rimbalzare più velocemente sul web. La compagnia negli scorsi mesi ha anche rilasciato un video in cui mostra quello che "vedono" gli algoritmi, che trovate a questa pagina.