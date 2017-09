Magneti Marelli investe in LeddarTech, azienda specializzata in LiDAR

Magneti Marelli ha acquisito una partecipazione in LeddarTech Inc., leader mondiale nella tecnologia di rilevamento LiDAR (Light Detection And Ranging) a stato solido. Si tratta di un'azienda canadese che ha sviluppato una tecnologia LiDAR proprietaria, integrata in semiconduttori e moduli di sensori per auto a guida autonoma e sistemi di assistenza al conducente. L’azienda è specializzata in sistemi LiDAR a stato solido, che utilizzano la luce infrarossa per monitorare l’area circostante.

In abbinamento a telecamere e radar, le tecnologie LiDAR di ultima generazione contribuiranno ad abilitare la guida autonoma fra i livelli 2 e 5 (dalla parziale alla totale automazione di guida, come definito dallo standard SAE International).

Magneti Marelli ha già iniziato ad utilizzare i propri know-how nel campo dell’elettronica e dell’illuminazione, abbinandoli nell’ottica delle tecnologie per la guida autonoma. Il primo sviluppo è stato lo “Smart Corner”, presentato al CES di Las Vegas. Lo “Smart Corner” prevede l’utilizzo delle aree dell’auto tradizionalmente riservate ai sistemi di illuminazione – come gli angoli della vettura – al fine di accorpare i diversi sensori utili alla guida autonoma in una sola unità. All’interno di proiettori anteriori e gruppi ottici posteriori avanzati, vengono integrati sistemi LiDAR a stato solido, telecamere, radar e sensori a ultrasuoni, con l’obiettivo di creare una soluzione modulare indipendente ed efficiente, che contenga tutti i numerosi sensori richiesti per supportare la capacità di guida autonoma.

